Beatriz Reis brincou sobre banho que tomou na Globo Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 19:22

Rio - Nesta terça-feira (04), Beatriz Reis levou uma torta na cara durante gravação do "Flash BBB" e se divertiu ao tentar regular a temperatura da água do chuveiro nos Estúdios Globo. A ex-BBB andou de toalha nos corredores da emissora procurando ajuda para resolver o problema antes do banho.

fotogaleria "Eu toda melada de torta e sem conseguir regular o chuveiro. Está muito quente. Eu estou igual uma louca, olha esse cabelo grudado", disse nos Stories.

Com uma toalha amarrada no corpo, a apresentadora comentou a situação. "Estou pelada! Terminei, gente. Nunca tinha tomado banho aqui na Globo do Rio. Só tomei uma vez na de São Paulo. Não sabia ligar o chuveiro. Mas como é bom lavar o cabelo e tomar banho após a externa. Livre, leve e solta".