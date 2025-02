Preta Gil fala sobre Dia Mundial de Combate ao Câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 15:41

Rio - Preta Gil, de 50 anos, compartilhou um vídeo para alertar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado nesta terça-feira (04). A cantora está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde dezembro do ano passado em recuperação da cirurgia para retirada de tumores

"Um dia muito importante pra gente falar e disseminar informação, que é o mais importante. Acho que um dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma que foi criado e passado de geração em geração. Até hoje o estigma faz com que muita gente não sei cuide, não busque ajuda, tenha preconceito com a doença. Isso faz com quem cada vez mais pessoas morram em decorrência e percam essa luta contra o câncer", iniciou.