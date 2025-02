Zeca Pagodinho completa 66 anos - Reprodução Instagram / Bella Carneiro

Publicado 04/02/2025 16:09

Rio - Zeca Pagodinho está completando 66 anos nesta terça-feira (4), e vem recebendo homenagens de amigos famosos. Regina Casé, Ronaldinho Gaúcho, Cissa Guimarães, David Brazil, Gilberto Gil, e Xande de Pilares foram um dos nomes que prestigiou o cantor pelo seu aniversário.

Regina Casé relembrou momentos ao lado de Zeca. "Viva o Zeca! Difícil escolher entre tantos momentos maravilhosos que já vivemos juntos. Nossas famílias se misturaram em uma só, e você é mais que um amigo, é um irmão, meu amor! Te agradeço por todas as risadas, todo o samba e toda a alegria que você traz para a minha vida e para o Brasil inteirinho! Saúde, sorte e muitas surpresas boas! Que nosso pai Omolu sempre lhe proteja! Vamos todos desejar feliz aniversário para o Zeca Pagodinho?", declarou.

Ronaldinho Gaúcho também desejou felicitações: "Feliz aniversário, Zeca Pagodinho. Um gênio do samba. Muita paz e saúde, meu amigo", disse ele.

Cissa Guimarães expressou seu carinho ao cantor. "Salve, meu amor, Zeca Pagodinho. Feliz aniversário! Saúde e todas as bençãos.

David Brazil publicou um vídeo brincando com Zeca: "Primeiramente, bom dia para o aniversariante do dia, Zeca. Que você continue deixando a vida lhe levar com muita saúde, paz e prosperidade, é o que lhe desejo, mesmo me negando o assento na janela", disse ele.

Gilberto Gil comemorou o aniversário do amigo. "Ao amigo de longa data, Zeca Pagodinho. Muito sossego, bons vinhos e colchonetes espalhados pela sala pra receber os netos", relatou.

Xande de Pilares prestigiou o cantor. "Aniversário do meu grande amigo e professor, Zeca Pagodinho. Vida longa e muita saúde, bateria! Saiba que você é um grande presente para mim e para toda a classe do samba", declarou.







