Dan Stulbach e Vanessa Giacomo se reúnem em première do filme ’Fé para o Impossível’ - Leo Franco / AgNews

Publicado 05/02/2025 08:08 | Atualizado 05/02/2025 08:11

Rio - Dan Stulbach, Vanessa Giacomo e mais atores que integram o elenco do filme "Fé para o Impossível", se reuniram para première, na noite desta terça-feira (4), em um shopping de São Paulo. O longa-metragem chega aos cinemas em 20 de fevereiro.

Os protagonistas do filme, Dan e Vanessa, posaram juntos e sorridentes para cliques. As estrelas surgiram deslumbrantes ao usar terno e vestido vermelho, respectivamente. Théo Medon, Júlia Gomes, Arthur Biancato e Bella Alelaf, que fazem parte do núcleo infantil da trama, estiveram presentes.

Fernanda Concon, Anderson Di Rizzi, Jaqueline Grohalski, Pietra Quintela e Simone Zucato foram algumas das personalidades que também prestigiaram o evento.

Conheça a história

A trama é baseada na história real da pastora norte-americana Renee Murdoch (Vanessa Giacomo), que foi agredida por um morador de rua no Rio de Janeiro, em 2012. Internada em estado muito grave e com mínimas chances de sobreviver, ela recebe todo o apoio da família e do marido Philip (Dan Stulbach). Ele compartilhou a luta da mulher com o mundo, na esperança de reunir o máximo de pessoas para orar pela recuperação da amada.



