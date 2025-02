Lily Allen termina casamento com David Harbour - reprodução Instagram

Lily Allen termina casamento com David Harbour reprodução Instagram

Publicado 04/02/2025 15:32

Rio - Lily Allen e David Harbour não estão mais juntos. Fontes próximas ao casal confirmaram o término após quatro anos de casamento. A decisão veio semanas depois da cantora se internar em uma clínica especializada para lidar com o impacto da descoberta de que o marido tinha um perfil ativo em um aplicativo de relacionamentos.



De acordo com a revista People, pessoas próximas à cantora afirmaram que "o casamento dela está desmoronando e eles se separaram". Nenhum dos dois comentou publicamente sobre o fim do relacionamento.Em junho, o Daily Mail divulgou que Lily Allen procurou ajuda especializada ao descobrir que David Harbour usava o aplicativo Raya, plataforma voltada para celebridades e pessoas influentes. O casal, inclusive, teria se conhecido pelo próprio app.A cantora teria optado pela internação para evitar interações nas redes sociais e qualquer contato com o ator. "Foi muito doloroso para a Lily voltar para casa. O David costumava ser seu porto-seguro e agora se tornou um gatilho para ela", revelou uma fonte ao jornal.