Publicado 04/02/2025 14:15 | Atualizado 04/02/2025 14:31

Rio - Kelly Key encantou internautas ao publicar registros raros, nas redes sociais, para comemorar o aniversário de 20 anos do filho do meio, Jaime Vitor Freitas, fruto do seu casamento com Mico Freitas, nesta terça-feira (4). A cantora compartilhou uma sequência de fotos, no Instagram, e fez uma declaração especial ao menino, afirmando que ele é mais reservado.

"Nosso filho do meio, mais reservado, mas sempre com um jeito especial de tocar a todos à sua volta! Está crescendo, vivendo desafios e amadurecendo! Hoje faz 20! Escolhemos um álbum para compartilhar com vocês um pouco de quem ele é, e o porquê de termos tanto orgulho de você. Simplesmente por ser quem você é! A cada passo que dá, mesmo nas fases difíceis, nos impressiona pela sua força, inteligência e coração generoso", declarou.



A cantora também relatou sobre Jaime estar longe de casa. "Sabemos que as mudanças não são fáceis, especialmente quando se está longe de casa, mas te admiramos tanto, filho. Sua jornada de autodescoberta é única, e estaremos sempre aqui para te apoiar, não importa a distância. Te amamos mais do que palavras podem expressar, e é um privilégio ver o homem que você está se tornando. Que seus 20 anos sejam apenas o começo de muitas conquistas e realizações. Você é incrível do jeito que é. Nunca se esqueça disso", concluiu.

Seguidores da artista comentaram na postagem. "Mulher linda, marido lindo, e filhos lindíssimos. Parabéns pelos 20 anos do seu bebê", disse um. "A mistura perfeita dos pais. Uma beleza única. Feliz aniversário", afirmou outro. "Meu Deus! Eu lembro quando ele nasceu. O tempo voa! Parabéns", comentou mais um fã.

Além de Jaime, Kelly também é mãe de Artur, de 7 anos, e Suzanna Freitas, de 24, da sua antiga relação com o cantor Latino.