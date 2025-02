Lúcio Mauro Filho faz homenagem de aniversário para a caçula: Orgulho do papai - Reprodução / Instagram

Lúcio Mauro Filho faz homenagem de aniversário para a caçula: Orgulho do papaiReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 10:40

Rio - Lúcio Mauro Filho, de 50 anos, usou as redes socais para fazer uma homenagem de aniversário para a filha mais nova, Liz, que completou 7 anos nesta segunda-feira (3). O ator também é pai de Bento, 21, e Luiza, 19, frutos do casamento com a produtora Cíntia Oliveira.

fotogaleria

"Há 7 anos Liz chegou, em pleno carnaval. Seu parto seria no dia de Iemanjá, mas ela esperou mais um pouco pro papai poder estar presente em seu nascimento. Mesmo assim, sua conexão com a água, seja no mar, seja nos rios ou cachoeiras, mostra que ela é uma legítima sereia", iniciou Lúcio na legenda da publicação."Liz foi a maior surpresa de nossas vidas. Caminhando pros 50 anos, com os filhos já grandes, jamais poderíamos imaginar que ainda viveríamos uma gestação. Liz revolucionou a família, nos tornou ainda mais unidos e desde sua chegada, a vida tem muito mais sentido. E eu agradeço todos os dias à Deus, por ter nos dado essa dádiva! Obrigado mamãe Cíntia por me fazer o pai mais realizado do mundo.Obrigado aos maninhos Bento e Luiza, segundo pai e segunda mãe, sempre à disposição da nossa Lilo.Te amo demais, minha filha. Orgulho do Papai! Feliz Aniversário minha pequena grande sereia", finalizou o papai.