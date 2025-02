Ana Hickmann - Reprodução/Youtube

Ana HickmannReprodução/Youtube

Publicado 04/02/2025 10:01

Rio - Ana Hickmann, 43 anos, está empolgada com os preparativos para seu casamento com Edu Guedes, 50 anos, marcado para acontecer ainda esse ano. A apresentadora deu detalhes em vídeo do seu canal no Youtube na segunda-feira (3).

Noivos, Ana e Edu ainda não têm data para se casar, mas já tem local: a fazenda histórica do chef. "Nós tínhamos uma ideia de data para o fim do ano passado. Mas quando decidimos o local do casamento, decidimos que tinha que ficar pronto [está em obras] para o casamento acontecer. Não podia ser nada improvisado. É o dia mais importante da nossa vida! Já que vou casar agora de véu e grinalda, quero ter tudo que sempre sonhei, que mereço, e que ele merece", contou.



Apesar de não ser suu primeiro casamento, Ana explicou que será seu primeiro de "véu e grinalda". "Dele não é o primeiro, mas tudo bem. Eu quero que seja único... está ficando lindo", complementou.

Desejo de aumentar a família

Ana também falou sobre o desejo de aumentar a família. "Não é novidade. Eu sempre quis família grande. Minha mesa na antiga casa era gigantesca porque queria a casa cheia. Nós dois somos muito abençoados pelos filhos que temos. A vontade, tanto eu quanto ele temos, sim. Ele já falou isso explicitamente mais vezes do que eu. Eu, agora, acho que consigo verbalizar isso melhor. Venci barreiras que tinha em falar a respeito. A verdade é que existem coisas que a gente pode até desejar, mas é uma decisão divina", disse.

Desde o ano passado, a apresentadora e o filho Alexandre se mudaram para o apartamento de Edu. "Está sendo maravilhoso. Nem eu imaginava que seria tão bom. No começo, tenho que confessar que estava um pouco insegura. Afinal de contas, novo casal, nova história, meu filho, a filha do Edu. Mas a verdade é que está sendo incrível", disse.



Ela afirmou que o noivo é extremamente carinhoso. "Ele me deixa fazer tudo aquilo que tenho vontade e me fez sentir em casa. Ele construiu aquele apartamento, mas fez com que eu me sentisse parte daquilo tudo. O Alezinho, por sua vez, foi muito legal a forma com que a Maria recebeu meu filho lá, ajudando a mostrar algumas coisas e a diferença de mostrar no interior de São Paulo, que tem seus prós e contras. E ela é um baita exemplo para ele, como se fosse irmã mais velha", disse.