Milton Nascimento - Reprodução / Instagram

Milton Nascimento Reprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 10:40

Rio - Vários famosos demonstraram apoio a Milton Nascimento, de 82 anos, depois do artista deixar a cerimônia do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (3), por não ter direito a um assento na mesa principal da premiação. Celebridades como Serginho Groismann e Zezé Motta ainda criticaram o evento por destinar um lugar na arquibancada para o ícone da música brasileira, indicado na categoria Melhor Álbum de Jazz Vocal com o disco "Milton + Esperanza", em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding.

fotogaleria

"O mundo conhece Milton Nascimento. Inclusive os do Grammy . Mesmo pedindo desculpas (se pedirem) nunca poderão reparar essa falha grotesca com um dos maiores de todos os tempos", comentou Serginho Groisman. "Quem perdeu foram eles", disse Tiago Iorc.

"A gente estava aqui na torcida pelos gringos na verdade. Pela chance de conhecerem mais de perto Milton Nascimento. Perderam eles", afirmou Alexandre Nero. "Um dos maiores de todos os tempos! Ímpar, único, precioso em totalidade. Que grotesco o que o Grammy fez! Péssimo!", declarou o ex-BBB Fred Nicácio. "Que pena para o Grammy… Milton segue divino e maravilhoso", disparou Larissa Maciel. "Que vergonha pra eles. Salve o genial, Milton Nascimento", frisou Fátima Bernardes.

Zezé Motta também usou sua rede social para comentar o caso. "Todo o meu respeito, admiração e carinho ao grande Milton Nascimento, o nosso Bituca, compositor, excelente cantor, importante intérprete e multi-instrumentista, além de inúmeros prêmios e reconhecimento internacional sólido. É lamentável vermos como são tratados alguns artistas que tanto fizeram pela nossa cultura em um evento importante como o Grammy, principalmente pessoas com mais de 80 anos de idade. Não podemos aceitar!".







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zeze Motta (@zezemotta)



Protesto



Esperanza Spalding levou uma placa para o Grammy com a foto de Milton que dizia "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui" e comentou sobre a ausência do artista nas redes sociais. "Então, foi recusado a Milton um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. Não estou falando de uma vitória no Grammy… [...] estou falando de uma cadeira física, aqui nesta mesa em que estou sentada. Estou brava por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para sentar entre as pessoas da lista A, ou nas mesas no andar principal. Então, tive de o trazer comigo. Grite se nos vires na TV".