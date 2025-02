Equipe de Milton Nascimento falou sobre ausência do artista no Grammy - Reprodução/Instagram

Equipe de Milton Nascimento falou sobre ausência do artista no Grammy Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 22:20

Rio - A ausência de Milton Nascimento na cerimônia do Grammy em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (03), foi esclarecida em uma nota divulgada pela equipe do artista. O cantor foi indicado na categoria Melhor Álbum de Jazz Vocal com o disco "Milton + Esperanza", em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding.

fotogaleria Segundo o comunicado, o artista não foi barrado e nem impedido de ter um assento na cerimônia. "Um dia antes, quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza, artista com quem Milton divide o disco indicado, nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada, desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas", esclareceu o texto.

A decisão foi questionada pela equipe de Esperanza Spalding e a organização do evento alegou que "ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo". "Tendo em vista a carreira vitoriosa, o reconhecimento e o respeito conquistado pelo genial artista brasileiro, optamos pela ausência dele na cerimônia principal. Obrigado por todo o apoio, carinho e preocupação que todos estão nos dedicando. O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento".

Protesto



Esperanza Spalding levou uma placa para o Grammy com a foto de Milton Nascimento que dizia "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui" e comentou sobre a ausência do artista nas redes sociais. "Então, foi recusado a Milton um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. Não estou falando de uma vitória no Grammy… [...] estou falando de uma cadeira física, aqui nesta mesa em que estou sentada. Estou brava por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para sentar entre as pessoas da lista A, ou nas mesas no andar principal. Então, tive de o trazer comigo. Grite se nos vires na TV".