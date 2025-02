Alane Dias celebra primeiro trabalho no exterior - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 20:04

Rio - Alane Dias desembarcou em Tbilisi, capital da Geórgia, país na interseção da Europa com a Ásia, para o seu primeiro trabalho internacional. Nesta segunda-feira (03), a ex-BBB contou detalhes da viagem nas redes sociais.

"Terra linda de um povo hospitaleiro e apaixonado pela sua cultura. As primeiras horas na Geórgia estão sendo tão encantadoras que eu já até me acostumei com o frio. Muito feliz em estar aqui", celebrou na legenda da publicação.