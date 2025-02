Giovanna Ewbank e Titi combinam look para dia de parque em Orlando - reprodução Instagram

Publicado 03/02/2025 18:13

Rio - Giovanna Ewbank compartilhou um momento especial ao lado da filha mais velha, Titi, de 11 anos, durante viagem a Orlando, nos Estados Unidos. A apresentadira postou um vídeo mostrando a preparação das duas para visitar um dos parques temáticos da cidade.



No vídeo, Giovanna aparece ao lado de Titi enquanto se arrumam para o passeio. A atriz destacou o desejo da filha em participar do momento: "Titi sempre me vê fazendo os lookinhos e hoje me pediu para fazer junto! Arrasou, né".Para curtir as atrações do parque da Universal, mãe e filha escolheram roupas confortáveis. O visual incluiu camiseta azul, jeans de lavagem clara, camisa e tênis. Como acessório, ambas usaram bonés.Nos comentários da publicação, seguidores demonstraram carinho pela dupla. "Que fase boa né?! Quando a filha está ficando uma moça é ja compartilha de momentos com a mãe como amiga e fica tudo legal!", comentou uma segudiora. "Mãe e filha lindas demais", escreveu uma fã. "Que linda essa relação de mãe e filha. Muito legal!", disse outra. "Que lindas! A beleza da Titi é surreal", comentou uma usuária do Instagram.Titi é a filha mais velha de Giovanna com o ator Bruno Gagliasso. O casal também é pai de Bless, de 10 anos, e Zyan, de quatro anos. Titi e Bless foram adotados pelos atores em 2016 e 2019, durante viagem ao Malawi, na África.