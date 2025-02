Ludmilla curte after party do Grammy com Billie Eilish - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 17:32 | Atualizado 03/02/2025 17:33

Rio - Ludmilla marcou presença em uma badalada 'after party' do Grammy 2025, realizado na noite de domingo (2), em Los Angeles, Estados Unidos. Embora não tenha passado pelo tapete vermelho da premiação, a brasileira de 29 anos aproveitou a noite pós-evento ao lado de Billie Eilish.



Em um vídeo das duas circula pelas redes sociais, as cantoras aparecem dançando e se abraçando durante a festa.



Para a ocasião, Lud escolheu um look sofisticado, com corpete preto e amarração nas costas. Já Billie Eilish optou por um visual mais despojado, trocando a roupa da cerimônia por um camisetão amarelo e boné. Apesar de ter sido indicada em sete categorias no Grammy, a americana não levou nenhum prêmio na noite.