Luccas Neto - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 16:23

Rio - Luccas Neto, de 32 anos, surpreendeu os seguidores ao exibir uma notável mudança em sua forma física. Praticante de jiu-jitsu, ele tem seguido uma rotina intensa de exercícios que inclui corrida e musculação, o que resultou em uma grande evolução corporal. A transformação chamou a atenção do público, gerando diversos comentários nas redes sociais.



fotogaleria

Em tom descontraído, Luccas interagiu com seus seguidores ao perceber a repercussão da nova aparência. "Olha só, tô lendo os comentários, tá? Podem parar, tá? Porque eu sou casado." brincou o influenciador.



A mulher do artista, Jessi Neto, também comentou sobre a mudança e demonstrou bom humor ao reagir às mensagens que o marido tem recebido. "Tá tudo bem, eu gosto, até porque você malha todos os dias, faz jiu-jitsu, corre todos os dias... E você, de fato, está um gostoso!" afirmou ela, que é mãe de Luke e Anakin, do casamento com Luccas.



Nos comentários, os internautas não pouparam elogios. "Jessi, quem divide multiplica", escreveu um usuário do TikTok. "Vivi para ver o povo dando em cima do Luccas Neto", afirmou mais uma. "Ficou lindão", enalteceu outra. "Luccas parou de comer fini! Ficou finin", falou o fã.