Simone Mendes comenta relação com a irmã, Simaria, após fim da dupla Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 14:09

Rio - Simone Mendes abriu o coração ao falar sobre a relação com a irmã e ex-parceira de palco, Simaria. Desde o fim da dupla, anunciado em agosto de 2022, as duas seguiram caminhos distintos na música, alimentando rumores sobre um possível afastamento na vida pessoal. No entanto, Simone garantiu que a relação entre elas segue harmoniosa.



"Graças a Deus, está tudo bem. A minha irmã é minha irmã, eu amo ela, é sempre bom estar pertinho dela, ela sempre está na minha casa, os nossos filhos se amam, brincando, se divertindo, a gente almoça junto, faz churrasco junto, se diverte, dá risada, brinca, fala da vida", disse a sertaneja em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo.



O fim da parceria musical entre Simone e Simaria trouxe desafios profissionais para ambas. "Quando a gente decidiu encerrar a carreira, fiquei com aquela incerteza no coração, será que vai dar certo, será que não vai?", refletiu.



Apesar das dúvidas, a cantora afirmou que optou por continuar sua trajetória com determinação e coragem. "Eu disse, eu não posso parar, mesmo com medo da vida, mesmo sendo humana, porque a gente é falho, fraco, às vezes o medo bate à porta, mas eu, como uma boa brasileira, não desisti", concluiu.