Ghabi rebate críticas sobre looks ousados - Reprodução/Divulgação

Ghabi rebate críticas sobre looks ousadosReprodução/Divulgação

Publicado 03/02/2025 20:10

Rio - Ghabi deu início à sua agenda carnavalesca no último fim de semana como musa de um dos megablocos do Rio de Janeiro. Para a ocasião, apostou em um look ousado, o que gerou comentários nas redes sociais, incluindo um que afirmava que ela estava “pelada demais”. A cantora não deixou passar e respondeu com um post afiado.

“Nossa, mas ela anda muito pelada. Ai, gente. Eu tenho duas pós-graduações em universidades públicas, uma delas em Direito Financeiro e Tributário pela UFF, a matéria mais difícil da faculdade. Inclusive, passei em quinto lugar no ENEM pra Direito, redação nota dez. Tenho artigo premiado sobre a incidência de imposto de renda em juros sobre o capital próprio, traduzido em alemão. Aposto que vocês nem sabem o que é isso.Sei operar na bolsa de valores. Reviso meus próprios contratos, em português e inglês, administro minha empresa, falo quatro idiomas, toco piano desde criança, canto, componho (em português, inglês e espanhol), faço TV, roteirizo.”



Ao final, ela resumiu o que realmente importa: "Às vezes eu só quero exercer o meu direito de ser gostosa mesmo. E tá tudo bem. 2025, sabe? Podem descansar."

Cantora e compositora, Ghabi é jurada do Canta Comigo, da Record, curadora do Soho Sessions e embaixadora do Women’s Music Event. Em 2025, anunciou uma parceria com um escritório internacional para impulsionar sua carreira no exterior.