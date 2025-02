Mulher Abacaxi - Anderson Borde/ Divulgação

Mulher AbacaxiAnderson Borde/ Divulgação

Publicado 03/02/2025 18:39

Rio - Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, foi vestida de Pombagira para o ensaio técnico da Tradição neste domingo (2) na Sapucaí. De top, saia vermelha e preta, coroa e até uma cigarrilha, ela homenageou à entidade considerada a figura feminina de Exu. O look foi assinado pelo estilista Luis Fernando Gomes.

fotogaleria

"Um salve a todas as religiões de matriz africana. A Pombagira é uma mulher forte, independente, que não se entrega, que mostra que livre é ser você mesma, é viver sem medo. Tem tudo a ver com todas as mulheres, principalmente com nós trans", pontua.A influenciadora e caminhoneira diz que foi aconselhada por uma irmã a não usar fantasia para não ser alvo de críticas. ""Carnaval não combina com intolerância religiosa. Tem que respeitar todas as religiões. Se você não respeita a folia não é o seu lugar", diz ela, que ainda falou sobre a experiência de estar no ensaio técnico. "Feliz demais de estar aqui. A Tradição está linda. A gente vai subir para o especial", finaliza ela, que também é rainha de bateria da Chatuba de Mesquita.