Ana Maria Braga - Reprodução/Instagram

Ana Maria BragaReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 18:10 | Atualizado 03/02/2025 19:27

Rio - Ana Maria Braga encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma homenagem especial para sua primeira neta, Joana, filha de Mariana Maffeis, que completou 14 anos nesta segunda-feira, 3.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do programa Mais Você, da Rede Globo, compartilhou uma foto da adolescente e se declarou: "Nossa mocinha está crescendo! Joana já tem 14 anos. Parece que foi ontem que ela nasceu e me fez avó pela primeira vez", disse ela no começo do texto.



"Dizem que os 14 anos marcam o começo do amadurecimento, e que fase linda é essa! Minha querida Joana, desejo que sua vida seja cheia de conquistas, sonhos realizados, amor, paz e muitas alegrias. Te amo, minha linda. Feliz aniversário!", declarou a vovó.



Os fãs de Ana Maria Braga deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, Deus abençoe sempre sua vida com muita saúde e grandes realizações", disse uma seguidora. "Que linda! Muitas felicidades pra ela", escreveu outra. "Coisa linda. `Parabéns, Joana", falou uma terceira.



Além de Joana, Ana Maria Braga também é avó de Maria, Varuna e Hima, que são filhos de Mariana com Badarik González, e de Bento, herdeiro de Pedro Maffei com Manuela Corano.