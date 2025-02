Nasceu o segundo filho de Dilsinho com Beatriz Ferraz - Reprodução/Instagram

Nasceu o segundo filho de Dilsinho com Beatriz Ferraz Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 18:32

Rio - Dilsinho anunciou nesta segunda-feira (03) o nascimento do segundo filho com Beatriz Ferraz. O artista compartilhou imagens ao lado da mulher e do menino, que não teve o nome revelado. Os dois já são pais de Bella, de 3 anos.

fotogaleria "Filho, você chegou", escreveu nas redes sociais.

A gravidez da mulher de Dilsinho foi anunciada em outubro do ano passado. O casal está junto desde 2011 e oficializaram a união em 2018, em uma cerimônia intimista. Beatriz Ferraz também é mãe de Rômulo, fruto de um relacionamento anterior.