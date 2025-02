Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 17:58

Rio - Zezé Di Camargo compartilhou uma declaração de amor para a mulher Graciele Lacerda depois da influenciadora ser detonada por Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo , filho caçula do sertanejo com Zilu.

fotogaleria "Dois dias longe de casa e a saudade já aperta… Olhando meu celular, me deparei com esse registro que fiz durante a madrugada. Você é uma mulher e companheira incrível, e eu nunca tive dúvida de que seria uma mãe extraordinária. Sua força e sua garra me fazem admirar ainda mais a mulher que você é", afirmou.

Longe de casa para cumprir a agenda de shows, Zezé comentou a falta que sente de Clara, filha do casal. "O amor e a paixão são essenciais em qualquer relação, mas quando se unem à admiração, a perfeição deixa de ser um ideal distante e se torna algo real e palpável. Já já estou em casa, para matar a saudades de vocês".

Graciele retribuiu a mensagem carinhosa do marido. "Ficamos muito sensíveis no pós-parto, e lendo isso diante de tanta coisa me faz agradecer a Deus por ter você na minha vida, e pela Clara que é com certeza um anjo de Deus porque ela é incrível. Não estou conseguindo escrever muito porque estou me acabando de chorar. Te amo!"

Briga Familiar

Amabylle Eiroa usou os Stories para criticar Graciele Lacerda depois que a mulher de Zezé Di Camargo mostrou uma foto dos três filhos do sertanejo com Zilu no quarto da herdeira do casal. "Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas o afronto dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal", disse a namorada de Igor Camargo.



A relação conturbada entre Amabylle e Graciele começou quando a arquiteta revelou que a influenciadora administrava um perfil falso no Instagram para atacar a família Camargo. O caso foi parar na Justiça e, em agosto do ano passado, Igor e Amabylle venceram uma ação contra Graciele, que usava um perfil com o nome de Priscila Dantas.