Thais Fersoza exibe cliques da viagem para Paris Reprodução Instagram

Publicado 03/02/2025 15:45

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, exibiu registros da viagem para Paris, na França, ao lado da família, nesta segunda-feira (3). A atriz publicou uma sequência de fotos, no Instagram, mostrando os pontos turísticos que visitou na capital, acompanhada do marido, o cantor Michel teló, de 43, e dos filhos do casal, Melinda, de 8, e Teodoro, de 7.

"Paris sempre tem um jeito especial de nos receber. Passeios, risadas, momentos que vão ficar para sempre na memória. A magia de fazer tudo parecer ainda mais incrível! Tem lugares que marcam a vida da gente de um jeito ainda mais especial. Paris é um desses. Que viagem maravilhosa! Gratidão por viver tudo isso ao lado das pessoas que amo! Paris tem aquele gostinho de quero mais. Toda vez que voltamos, descobrimos algo novo e nos apaixonamos ainda mais. Já com saudades", disse ela.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Família mais linda! Que Deus conserve sempre assim! Vocês são inspirações", disse um. "Que viagem incrível! É tão bom poder mostrar todas essas maravilhas para quem amamos, né?", afirmou outro. "Eu sou apaixonada por essa família linda", comentou mais um fã.