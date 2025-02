Gaby Amarantos celebra o aniversário de 16 anos do filho - Reprodução Instagram

Gaby Amarantos celebra o aniversário de 16 anos do filhoReprodução Instagram

Publicado 03/02/2025 13:32

Rio - Gaby Amarantos celebrou o aniversário de 16 anos do filho, Davi, com uma homenagem, nesta segunda-feira (3). A cantora se declarou para o menino, exibindo registros especiais, no Instagram, e aproveitou a ocasião para desabafar sobre as dificuldades de ser mãe solo no Brasil.

"Sou mãe desse rapaz sério, que tenho que fazer cosquinha para arrancar um sorriso para as fotos, mas no fundo quem conhece sabe o comediante que ele é, desse 'homão' com tantas nuances de menino, e jeito de moleque. Davi é meu raio de sol. E foi depois do nascimento dele que tudo que eu sempre sonhei, começou a acontecer na minha vida. Justamente porque ele me trouxe essa 'vibe' de sorte e de força para seguir vencendo por nós", disse ela.

Gaby contou que teve base de apoio para criar Davi. "Filho, eu te amo do jeito que você é, e amo mais ainda o homem incrível que você vem se tornando, que ama cozinhar, ficar trancado no quarto falando com aquelas pessoas aleatórias de seus jogos de videogame, que ama animais, e tem a benção de crescer sendo criado por duas mães, que ama música e que me impressiona me apresentando artistas que eu ainda não conhecia. Quando você chegou, eu tive muito medo, porque ser mãe solo no Brasil não é fácil. Mas com o tempo e com o nosso arranjo familiar cheio de apoio, base e estrutura, eu e sua tia/mãe, Gabriele Amarantos, estamos conseguindo produzir esse ser humano hetero top (brincadeirinha) melhor para o planeta", declarou.

A cantora não poupou elogios ao menino. "Parabéns, minha vida! Parabéns, meu tesouro. Parabéns, coisa linda de mamãe! Parabéns, perfeito e bagunceiro. Parabéns. minha joia rara, minha autarquia, meu menino criança que ainda dorme num casulo. E que nessa performance linda de viver, sabe todas as siglas LGBTQIA+. Você ainda tem muito a descobrir sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre circular nos ambientes, sobre o mundo, sobre as relações, e principalmente sobre esse teu clube do Remo que não sai da Série C (como você mesmo diz)", relatou.

Amarantos finalizou dizendo que o filho é seu maior orgulho. "Obrigada por todas as aulas que você me dá. Desejo que nossa Senhora de Nazaré, todos os Orixás, e que o amor de Jesus com o seu divino Espírito Santo te encham de esperança, e te façam continuar a ver a vida desse jeito lindo e 'minecraft' que só você enxerga. Hoje está liberado comprar os apetrechos de jogos que você quiser, mas só depois de lavar a louça, e sair para dar uma volta com o costelinha e o bingo. Seja muito feliz meu erê! Tenha certeza que você é meu maior orgulho", concluiu.

Internautas comentaram na postagem da artista. "Que rapaz lindo, amoroso e educado. Saúde e muito amor", disse um. "Fiquei procurando o botão para curtir várias vezes. Porque amor de mãe e filho merece muitas curtidas", afirmou outro. "Saúde e sorte para o Davi", comentou mais um fã.