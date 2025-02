Rodrigo Bocardi - Reprodução do Instagram

Rodrigo BocardiReprodução do Instagram

Publicado 03/02/2025 10:53 | Atualizado 03/02/2025 10:53

Rio - Rodrigo Bocardi reapareceu nas redes sociais, nesta segunda-feira (3), depois de ser demitido da TV Globo , por "descumprir normas éticas". Em um vídeo publicado no Instagram, o jornalista contou aos seguidores que foi convidado para "tomar um café" e deu a entender que em breve retornará ao trabalho.

fotogaleria

"Por aqui tudo certo, uma boa semana para todo mundo, bom dia! Ah, final de semana, quantas ideias, quantas possibilidades para gente manter viva essa nossa conexão, que a gente sabe, todo mundo sabe que é muito forte", disse o ex-apresentador do "Bom Dia São Paulo".

"Agora estou chegando aqui para um café, me convidaram para um café, vamos tomar um café. Vamos tomar esse café então, o que será que vem pela frente? Um sentimento, ó, um sentimento de que já, já, Rodrigo Bocardi volta já", completou.

Bocardi se manifestou sobre a demissão através do Instagram e agradeceu aos fãs. "A gente conseguiu construir essa conexão. Uma conexão crescente, forte, potente, né?! De todos os dias de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço. Isso é especial. E de crítica e cobrança. E eu tentando ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes, não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período, eu atuei da mesma forma. 25 anos com os mesmos princípios, então é isso que deixa a minha consciência tranquila. Bem tranquila", afirmou o jornalista em um trecho do vídeo.

"A gente conseguiu construir essa conexão. Uma conexão crescente, forte, potente, né?! De todos os dias de interação, de respeito, de carinho comigo, que eu só agradeço. Isso é especial. E de crítica e cobrança. E eu tentando ser a voz de todos ali, fazendo as críticas contundentes muitas vezes, não agradando a todos. Mas eu quero dizer para vocês que nesse período, eu atuei da mesma forma. 25 anos com os mesmos princípios, então é isso que deixa a minha consciência tranquila. Bem tranquila", afirmou o jornalista no vídeo.