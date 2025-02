Jamie Lee Curtis - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 21:14

Rio - A atriz Jamie Lee Curtis, de 66 anos de idade, vencedora do Oscar de Atriz Coadjuvante pelo filme "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", usou seu Instagram, nesta segunda-feira (3), para comemorar 26 anos longe do álcool e das drogas.



"Hoje, há 26 anos, entrei na minha primeira reunião de reabilitação. Desde então, minha vida mudou completamente. Fiz amizades lindas, lindas, e isso expandiu minha vida além da recuperação, me deu de volta tanto a vida familiar como a vida criativa. Eu nunca pensei que fosse possível. A cada pessoa com quem entrei em contato e que compartilhou sua experiência, força e esperança em relação ao alcoolismo e ao vício em drogas, agradeço por sua coragem e boas-vindas, e a todos aqueles que vieram antes de nós, e àqueles que nos seguiram, obrigada", começou ela.



"O pequeno avatar na foto da rua está no mesmo lugar/assento em que me sentei na minha reunião semanal em Palisades, em uma igreja que não existe mais, em um bairro que não existe mais, mas não bebemos nem usamos, não importa o que aconteça, e isso é um feito f*da, não importa o que aconteça. Sejam gentis consigo mesmos. Um dia de cada vez! Ninguém solta a mão de ninguém. JLC", escreveu a atriz.