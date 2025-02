Fernanda Paes Leme - Reprodução/Instagram

Fernanda Paes Leme Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 19:29

Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, compartilhou um texto reflexivo nas redes sociais nesta segunda-feira (03). A apresentadora, que anunciou na última semana o término da relação com Victor Sampaio , analisou as transformações em sua vida durante o período de férias na Bahia.

"Nada melhor que Salvador pra prestar atenção nesse movimento da vida e do mundo. 2025 começou com muitas reflexões, mas também com uma certa leveza de saber que independente de muita coisa eu me acolho e sou acolhida. É nessa cidade que minha mente voa, que meus olhos vibram, que minha alma agradece", escreveu.