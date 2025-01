Fernanda Paes e Victor Sampaio são pais de Pilar - reprodução Instagram

Publicado 29/01/2025 14:45

Rio - Fernanda Paes Leme comunicou nesta quarta-feira (29) que seu relacionamento com Victor Sampaio chegou ao fim. O anúncio, feito pelas redes sociais, surpreendeu fãs e amigos. O casal, que estava junto desde 2021, tem uma filha, Pilar, de oito meses.



No comunicado, Fernanda explicou os motivos da separação e afirmou que a relação entre os dois agora é de amizade e coparentalidade. "Pensei e refleti muito sobre ter esse papo com vocês... Vou tentar não me alongar, mas também não queria ser superficial, então vou direto ao ponto: Eu e o Victor não somos mais um casal. Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", escreveu a atriz.



A apresentadora ressaltou que a decisão foi tomada com base no que seria melhor para a filha. "Aprendi desde cedo a ter consciência do que eu quero pra mim, mas quando a Pilar nasceu, eu percebi que só o que é bom pra mim não basta, eu preciso do MELHOR pra minha filha, e viver num relacionamento que tinha se transformado numa relação de amizade apenas não era bom nem pra mim e nem pra ela."

Fernanda fez questão de esclarecer que não houve fatores externos que levaram ao término e que a decisão foi amadurecida ao longo do tempo.



"Só pra não criar nenhum tipo de especulação... Não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação. Tá tudo bem." Ela reforçou que não houve brigas ou desentendimentos e que o casal pretende manter uma boa relação pelo bem da filha.



"Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso.... Somos adultos e vamos transformar o sentimento que existe, aos poucos, em algo muito mais bonito e leve pra todo mundo."



Victor Sampaio também se pronuncia

Victor também utilizou as redes sociais para se manifestar sobre o término. Ele descreveu o momento como uma homenagem à história vivida com Fernanda. "Esse post é mais uma homenagem do que um anúncio. É uma homenagem pra minha parceira dos últimos 4 anos, uma pessoa maravilhosa, especial, parceira, que tive a SORTE de passar 4 anos do lado", escreveu.



O empresário enfatizou que a relação sempre foi marcada por parceria e cumplicidade, mesmo diante dos desafios pessoais e profissionais. "Você me deu o maior presente que eu poderia ter recebido, minha FILHA, minha NEZA BELEZA!! Saiba que vocês são e sempre serão minha prioridade, minha FAMÍLIA!! AMO VOCÊS!! Contem comigo para o que der e vier!! Sempree seremos fechamentoo!!"



Apoio dos amigos e fãs

Após o anúncio, diversos amigos e seguidores manifestaram apoio ao casal. Gabriel David foi um dos primeiros a comentar: "tudo de mais lindo para vocês 3 sempre!". "Tudo de melhor pra vcs 3 estaremos sempre aqui tá?", escreveu a atriz Fernanda Rodrigues. "O amor se transforma e vcs serão ainda mais unidos", comentou o produtor e amigo do casal, Leo Fuchs.



Fernanda e Victor se conheceram em 2016, mas só começaram a namorar em 2021. Em 2022, ficaram noivos e, em 2024, tiveram Pilar. Agora, seguem caminhos separados, mas mantendo uma relação de respeito e amizade.