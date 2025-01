Fernanda Torres e Karla Sofía Gascón - Reprodução/Divulgação

Rio - A atriz Karla Sofía Gascón, protagonista do filme "Emilia Pérez", afirmou que está insatisfeita com ataques feitos ao longa nas redes sociais. Em entrevista recente à Folha de S.Paulo , a espanhola destacou que algumas campanhas tentam desmerecer seu trabalho e o da produção, enquanto elogiou a colega Fernanda Torres, que ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por "Ainda Estou Aqui".

Karla afirma que identificou um movimento para diminuir sua atuação e a produção de "Emilia Pérez". "O que realmente não gosto é que há uma equipe de redes sociais trabalhando ao redor dessas pessoas tentando desmerecer o trabalho de outros, como o meu ou o do filme", afirmou.

Para ela, o reconhecimento de um artista não deve ocorrer à custa de ataques a outros. "Isso não leva a lugar nenhum. Para destacar o trabalho de alguém, não é necessário rebaixar os demais", reforçou.



Karla negou ter feito qualquer comentário negativo sobre Fernanda Torres ou seu filme, mas apontou que o contrário tem ocorrido. "Em nenhum momento alguém me viu falando mal de Fernanda Torres ou de seu filme, mas, por outro lado, vejo muitas pessoas ligadas ao círculo dela falando mal de mim e de 'Emilia Pérez'."

"Fernando Torres, pessoalmente, acho que é uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível, que merece todo o reconhecimento deste mundo", declarou Karla. Apesar de não ter assistido ao trabalho da colega, ela reforçou sua admiração e celebrou sua conquista.

A atriz afirmou que não vê a premiação como uma disputa e rejeitou comparações entre os filmes. "Isso não é uma competição. Simplesmente existem pessoas que gostam mais do seu trabalho ou não, e ponto. Se ela ganha, ótimo; se eu ganho, também", disse.

A web não ficou contente com as falas da espanhola. Segundo internautas, quando Karla afirma que há "pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de 'Emilia Pérez'" e que "isso fala mais deles e de seu filme do que do meu" seria uma quebra de uma das regras da academia.

Segundo o regulamento disponível no site da Academia: "Anúncios, correspondências, sites, mídias sociais (incluindo Facebook e Twitter) ou quaisquer outras formas de comunicação pública por qualquer pessoa diretamente associada a um filme elegível que tente lançar uma luz negativa ou depreciativa sobre um filme ou realização concorrente não serão tolerados. Em particular, qualquer tática que destaque “a concorrência” pelo nome ou título é expressamente proibida."