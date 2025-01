Raissa Barbosa está grávida de um menino - Reprodução/Instagram

Raissa Barbosa está grávida de um meninoReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2025 16:04 | Atualizado 29/01/2025 16:08

Rio - Raissa Barbosa fez um longo desabafo em seu Instagram, nesta quarta-feira (29), após aparecer aos prantos sozinha em um chá revelação, no qual descobrir que está grávida de um menino. A influenciadora falou que não pretendia postar nada sobre a gestação, mas quando a notícia se espalhou antes mesmo de ela falar sobre isso, lhe tiraram esse direito.

fotogaleria

"Tiraram de mim a chance de compartilhar essa novidade no meu tempo, do meu jeito, nas minhas redes. Nos últimos meses, li ataques cruéis, como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu não fosse adulta, como se não tivesse responsabilidade suficiente para ser mãe", disse.

Ela ainda contou que o pai da criança lhe deixou sozinha nesse momento. "Fui e continuo sendo atacada, como se devesse sentir vergonha por gerar uma vida. Por não querer revelar quem é o pai, muitos julgam errado, criando histórias que não existem — dizem que ele é casado, que foi um golpe… E não, ele não é casado, e não foi golpe nenhum", complementou.

A ex-Fazenda falou que os dois viviam um relacionamento e que essa gravidez não foi planejada, e também não cogitou interrompê-la. "E jamais seria. Nunca isso seria uma opção! Mesmo com tantas pessoas maldosas dizendo o contrário e desejando o pior para mim e para meu bebê", contou.



"A vida me trouxe a maior bênção de todas: um bebê. Apesar dos desafios e de momentos muito difíceis, como ser abandonada durante a gravidez e enfrentar situações que quase colocaram tudo em risco, escolhi seguir em frente com força e amor. Não revelarei quem é o pai, pois ele fez escolhas que não refletem o cuidado, a responsabilidade e o respeito que meu bebê merece. Respeitem pelo menos isso!", pediu.



"E está tudo bem, porque este pequeno milagre terá em mim tudo o que precisa: serei mãe e pai, e darei a ele o amor mais puro e verdadeiro que existe. Aqui começa a nossa história, cheia de coragem, esperança e muito amor. Escolho o amor. Escolho a luz. Escolho honrar essa vida que cresce dentro de mim e proteger meu filho de toda essa maldade. E nada disso vai mudar o fato de que ele já é amado e muito esperado", concluiu.