Cenas de "Boleiros: Era Uma Vez o Futebol", "Central do Brasil", "Festa" e "Sábado". Fotos: Divulgação - Reprodução/Divgulgação

Cenas de "Boleiros: Era Uma Vez o Futebol", "Central do Brasil", "Festa" e "Sábado". Fotos: Divulgação Reprodução/Divgulgação

Publicado 29/01/2025 19:14

Rio - Neste dia 30 de janeiro o ator Otávio Augusto completa 80 anos e o Canal Brasil traz para a sua programação uma maratona de seis longas-metragens estrelados pelo ator: “Festa”, “Sábado”, “Boleiros: Era Uma Vez o Futebol” e “Boleiros 2: Vencedores e Vencidos”, de Ugo Giorgetti; “Noite”, de Gilberto Loureiro; e “Central do Brasil”, de Walter Salles.

A maratona começa com “Festa”, premiado como Melhor Filme no Festival de Cinema de Gramado de 1989. Na história, Otávio Augusto interpreta Maître, um mordomo autoritário de uma mansão onde está sendo realizada uma festa. Ele é responsável por guiar três homens contratados para animar o evento (interpretados por Adriano Stuart, Antônio Abujamra e Jorge Mautner).

Em seguida, no longa-metragem “Sábado”, Otávio Augusto atua como um dos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) e está buscando um cadáver em um edifício no centro de São Paulo. Paralelamente, uma equipe de filmagens roda um comercial de perfume no mesmo local.

Também será exibido um filme chamado “Boleiros: Era Uma Vez o Futebol…” e a sequência “Boleiros 2: Vencedores e Vencidos”. Otávio Augusto interpreta o árbitro dos jogos de um grupo de amigos que se encontram para relembrar os velhos tempos como jogadores de futebol.



Já no longa “Noite”, Otávio Augusto é o delegado Carlos Chuab que tenta desvendar um misterioso assassinato de uma mulher na região de Porto Alegre nos anos 1970. O roteiro é baseado no romance homônimo de Érico Veríssimo.



A maratona Otávio Augusto termina com a exibição de “Central do Brasil”, em que o ator interpreta Pedrão, um segurança que trabalha na Central do Brasil e convive diariamente com Dora (Fernanda Montenegro), uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas na estação.

Maratona Otávio Augusto



Horário: Quinta, dia 30/01, a partir das 20h30

Festa (1989) (82’)



Horário: Quinta, dia 30/01, às 20h30



Classificação: 14 anos



Direção: Ugo Giorgetti



Sinopse: Um músico, um jogador de sinuca e um ator decadente são contratados para entreter os convidados de uma luxuosa e privada festa em São Paulo. Tudo acontece enquanto eles aguardam ser chamados.

Sábado (1994) (85')



Horário: Quinta, dia 30/01, às 21h50



Classificação: 12 anos



Direção: Ugo Giorgetti



Sinopse: Uma equipe de publicitários ocupa um antigo prédio na cidade de São Paulo para a gravação de um comercial. Um elevador quebrado, no entanto, provoca o convívio forçado com os moradores, o que pode causar incidentes.

Boleiros: Era Uma Vez o Futebol... (1998) (93’)



Horário: Quinta, dia 30/01, às 23h20



Classificação: Livre



Direção: Ugo Giorgetti



Boleiros 2: Vencedores e Vencidos (2006) (86’)



Horário: Sexta, dia 31/01, à 0h55



Classificação: 18 anos



Direção: Ugo Giorgetti



Sinopse: Reduto de boleiros e ex-boleiros, o Bar do Aurélio está repaginado graças à chegada de um novo sócio. A narrativa acompanha os acontecimentos subsequentes ao dia em que o jogador e empresário visita o estabelecimento.

Noite (1985) (81’)



Horário: Sexta, dia 31/01, às 2h25



Direção: Gilberto Loureiro



Sinopse: Baseado na obra homônima de Érico Veríssimo. Um homem que perdeu a memória é interpelado por um grupo de policiais sobre o bárbaro assassinato de uma mulher elegante, em algum ponto da cidade de Porto Alegre. Sem reconhecer a si mesmo nos documentos que carrega no bolso, ele vaga pelos submundos da cidade, em busca de uma resposta.

Central do Brasil (1998) (108’)



Horário: Sexta, dia 31/01, às 3h50



Classificação: 16 anos



Direção: Walter Salles



Sinopse: Dora, uma amargurada ex-professora, ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, que ditam o que querem contar às suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho de nove anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu.