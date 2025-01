Tais Araújo - Jr Duran

Tais AraújoJr Duran

Publicado 29/01/2025 15:35

Rio - Taís Araújo movimentou a internet nesta quarta-feira (29) com uma publicação no Instagram. A atriz compartilhou uma foto sensual e retomou um tema que virou meme nas redes sociais: a calcinha bege. No vídeo que circulou no TikTok, Taís questionou: "Por que as pessoas odeiam calcinha bege? Qual o problema delas?". A frase rapidamente ganhou destaque e gerou diversas reações entre os seguidores.



Na nova postagem, a atriz escreveu de forma descontraída sobre o assunto: "Quando você menos esperar, lá está ela: a calcinha bege confortável ou será que aqui não tinha? Nunca saberão (risos)".



Além da brincadeira, Taís celebrou a repercussão positiva: "O que acontece é que eu descobri que não tô sozinha. Amei saber que somos um bonde e vamos fazer esse movimento das calcinhas bege desse meu 'Braseeel!'".