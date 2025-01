Dani Calabresa celebra a primeira gestação - Thalles Garbin Leamari

Dani Calabresa celebra a primeira gestaçãoThalles Garbin Leamari

Publicado 29/01/2025 16:49 | Atualizado 29/01/2025 16:53

Rio - Dani Calabresa compartilhou registros de sua primeira gestação nesta quarta-feira (29). A atriz posou em um estúdio para um ensaio fotográfico e fez questão de incluir Pingo, o cachorro da família. Ela já revelou ter uma conexão especial com o animal e o mantém presente em momentos importantes.



fotogaleria

Na legenda das fotos, Dani brincou sobre a presença de Pingo. “‘B-Bebê’. Sim, esse é o pay-per-view do momento mais mágico da minha vida. Meu filhinho peludo e filhinho humano na pança. Quer fazer foto até no ultrassom”, escreveu a artista.As imagens mostram Dani sorridente, com as mãos na barriga, ao lado do cachorro. O crescimento da barriga já começa a aparecer nos cliques. Nos comentários, seguidores elogiaram a participação de Pingo no ensaio. “Amo que o doguinho está sempre presente”, disse uma fã. “Lindos demais. O Pingo é um super modelo”, comentou outra. “Já fico imaginando as fotos de irmão mais velho do Pingo”, brincou uma usuária do Instagram. "Deus abençoe a saúde de vocês! Amém!", desejou Tata Werneck.Dani e o marido, Richard Neuman, recentemente descobriram que esperam um menino. A atriz contou que recorreram ao congelamento de óvulos e à fertilização in vitro (FIV) para escolher o melhor momento de aumentar a família.