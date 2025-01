Lucas Pizane, Ivete Sangalo, Giovanna Lima - Reprodução do Instagram

Lucas Pizane, Ivete Sangalo, Giovanna LimaReprodução do Instagram

Publicado 29/01/2025 11:10

Rio - Os ex-BBBs Giovanna Lima e Lucas Pizane encontraram Ivete Sangalo na "Noite da Aclamação", evento beneficente promovido por Léo Santana e Lore Improta, em Salvador, na noite desta terça-feira (28), e posaram abraçadinhos com a cantora. No X, antigo Twitter, a nutricionista ainda entregou um comentário inusitado feito pela baiana à ela.

fotogaleria

"Topei com Ivete aqui no evento e ela para mim: 'Gostou mesmo da Bahia. Madeira cantou, né, filha?' (risos). Não dá com ela", contou.

topei Ivete aqui no evento e ela pra mim “gostou mesmo da Bahia, madeira cantou né filha” kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk não dá com ela — Giovanna Lima (@gihllima) January 29, 2025

Lucas e Giovanna se conheceram no "BBB 24", da TV Globo, e os rumores de um affair entre eles surgiram surgiram durante uma viagem dos dois para uma festa típica da região Norte. Em agosto do ano passado, o cantor pediu a nutricionista em namoro durante um passeio de balão em Minas Gerais.