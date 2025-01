Thaeme Mariôto - Reprodução/Instagram

Thaeme MariôtoReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2025 17:11

Rio - Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao mostrar o novo corte de cabelo de sua filha mais velha, Liz, de cinco anos.

fotogaleria

A cantora contou que a menina, fruto de seu casamento com Fábio Elias, quis mudar o visual e decidiu fazer uma franja. Após atender o pedido da filha, Thaeme compartilhou no feed do Instagram algumas fotos de Liz fazendo várias poses para exibir o novo corte.