Teresa Santos - Reprodução/Instagram

Teresa SantosReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2025 19:29

Rio - A Miss Brasil 2021, Teresa Santos, encantou seus seguidores ao compartilhar um álbum de fotos curtindo a neve na Europa ao lado do noivo. A viagem marcou um momento especial na vida da modelo, que recentemente foi pedida em casamento.

fotogaleria

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Teresa aparece deslumbrante em meio à paisagem gelada, aproveitando dias de descanso ao lado do companheiro. O casal tem compartilhado registros românticos da viagem, recebendo elogios e felicitações dos fãs.“Vivendo momentos inesquecíveis”, escreveu a miss na legenda de uma das fotos.Teresa Santos ficou conhecida nacionalmente ao conquistar o título de Miss Brasil 2021 e representar o país no Miss Universo. Desde então, ela segue sua carreira como modelo e influenciadora, dividindo com o público detalhes de sua rotina e viagens pelo mundo.