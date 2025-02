Manu Gavassi - Reprodução do Instagram

Publicado 03/02/2025 12:11

Rio - Manu Gavassi, de 32 anos, exibiu o barrigão da primeira gravidez em novos cliques publicados no Instagram, nesta segunda-feira (3). Usando um conjunto e biquíni, a atriz posou para algumas fotos no espelho e encantou os internautas. O bebê é fruto do relacionamento da ex-BBB com o modelo Jullio Reis.

Na legenda, Manu compartilhou um emoji de coração. Famosos e fãs reagiram à publicação. "Linda", disse a Marcela Mc Gowan. Rafa Kalimann e Louise D'Tuani deixaram emojis 'apaixonados'.

"A mamãe mais linda desse mundo", elogiou um fã de Gavassi. "Você está radiante gravidinha. Que venha com muita saúde e bençãos", afirmou outro.

Manu Gavassi e Jullio Reis assumiram o relacionamento em junho de 2021. O pedido de casamento aconteceu três anos depois. A gravidez de artista foi revelada em novembro do ano passado por meio de uma publicação no Instagram.