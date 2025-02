Jottapê - Reprodução do Instagram

Publicado 03/02/2025 09:10

Rio - Jottapê, de 24 anos, anunciou o fim de sua carreira no funk durante um festival em São Paulo, neste fim de semana. O cantor e ator, da série "Sintonia", da Netflix, disse que não sente mais um "vazio" dentro dele e, por isso, decidiu seguir novos rumos profissionais.

“Tenho um anúncio para fazer... Isso que vocês acabaram de ver foi minha última apresentação no funk. Quero agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. O que eu gosto no hip-hop e no funk é o respeito que todo mundo tem por todo mundo", afirmou ele.

"Por muito tempo eu corri atrás de tudo: dinheiro, fama... Eu consegui tudo isso, mas eu tinha um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia. E graças a Deus hoje eu não tenho mais esse vazio", declarou.

Em seguida, Jottapê recebeu uma faixa das mãos da mulher, Estefany Boro, com a mensagem "Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim" e mostrou ao público. Ainda no palco, ele recebeu o carinho da amada. Os dois estão juntos desde 2019 e têm dois filhos, Athena, de 1 ano, e Samuel, de 3 meses.







Vários famosos reagiram à publicação. "Arrepiado", disse Eliezer. "Amém", comentou Caio Castro. "Que Deus abençoe irmão. Você é luz", afirmou Mariano. "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", escreveu Karina Bacchi.