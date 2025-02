Kelly Key mostra ’perrengue’ para praticar exercícios na companhia do cachorro - Reprodução de vídeo / Instagram

Kelly Key mostra ’perrengue’ para praticar exercícios na companhia do cachorroReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/02/2025 09:35

Rio - Kelly Key, de 41 anos, divertiu e encantou os seguidores do Instagram, na manhã desta segunda-feira (3), ao mostrar o "perrengue" que passou para praticar exercícios físicos na companhia do cachorro de estimação.

"Bom dia com alegria", escreveu a cantora na legenda da publicação. No vídeo, ela tentava fazer alguns alongamentos. No entanto, era atrapalhada pelo cãozinho, que ficava bem perto para tentar chamar a atenção com muita fofura. A artista caiu na gargalhada e retribuiu o carinho do animal com muitos abraços.Internautas se encantaram com o bichinho de estimação. "A carinha dele. Totalmente apaixonado", disse uma fã. "Esse rebaixado é muito fofo, gente. Não tem como ter concentração nem pra fazer um simples alongamento", opinou uma usuária do Instagram. "A melhor companhia", expressou outra pessoa.