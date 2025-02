André Marques é surpreendido ao ganhar cachorras de estimação e cai no choro; assista - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 11:01 | Atualizado 03/02/2025 11:02

Rio - André Marques, de 45 anos, foi surpreendido ao ganhar duas cachorras de estimação. Através das redes sociais, neste sábado (1º), o apresentador compartilhou um vídeo do momento em que foi presenteado por uma amiga e caiu no choro. Em menos de um ano, ele perdeu as cadelinhas Gorda, aos 13 anos, e Thora, aos 11.

"Não achava que estava pronto nem sei se estou. Sinto muita saudade da Gorda e Thora… Mas confesso que voltei a sorrir mais e a dormir pouco porque elas são bem agitadas. Nenhuma substitui nenhuma… mas a energia do amor se espalha de maneira diferente. Somos cinco novamente… obrigado pelas milhares de mensagens de carinho e amor. Obrigado, Deus", iniciou o apresentador na legenda da publicação. As cachorrinhas chegaram junto com um bilhete: "Pai, viemos trazer de volta a alegria para essa casa".

Em seguida, André comenta a adaptação das novas integrantes com as outras cachorrinhas. "Banha, Pururuca e Bolinha, papai pede perdão se estão com pouquinho de ciúmes ainda, mas elas vieram somar nosso mar de amor. Em um caminho natural da vida, elas vão cuidar de papai nessa dimensão quando vocês virarem estrelinha. Peguem leve com elas... principalmente você, Pururuca... Elas vão crescer, tá? Foi uma surpresa que alegrou meu coração", finalizou.

Dalva e Thereza

Na mesma rede social, ele contou que decidiu o nome das novas cadelinhas, Dalva e Thereza. A primeira foi em homenagem a avó do apresentador. "Dalva era o nome da minha avó. Não éramos muito apaixonados, não. Mas achei essa homenagem importante para ressignificar algumas coisas", explicou. Já a outra recebeu o mesmo nome da mãe da sua amiga, Dany Bananinha. "Em homenagem a mãe da minha irmã e avó da minha afilhada Lara que é uma mulher forte e guerreira".

Reação de internautas

O registro emocionou internautas. "Eu choro junto. É amor demais", disse uma usuária do Instagram. "Que lindo, André! Sua emoção é contagiante", expressou outra pessoa. "Que linda sua reação! Logo os irmãos vão estar em perfeita harmonia", opinou uma terceira seguidora.

Assista

Morte de Gorda e Thora



Na última semana, o apresentador lamentou a morte da cachorrinha Thora, aos 11 anos. André afirmou que em novembro de 2024, descobriram que a cadela tinha bronquite. Ao passar por tratamento, foi curada e se recuperou. "Hoje, ela me olhou diferente… 'pedindo ajuda', respiração meio ruim, achei que poderia ser o calor. Corri para o hospital, no carro mesmo ela já quase apagou. Enfim, o pulmão dela já estava tomado por aquela doença triste", contou. "Papai do céu, agora dá um intervalo maior, por favor. Está pancada atrás de pancada, está doendo… Espero te encontrar em breve minha 'bafunda'. Te amo, Thora", concluiu.

Em julho do ano passado, o apresentador perdeu outra cadela de estimação, Gorda, aos 13 anos. "Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele … estou passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou", desabafou André.