Publicado 03/02/2025 14:13 | Atualizado 03/02/2025 15:14

Rio - Ana Maria Braga iniciou o programa 'Mais Você' desta segunda-feira (3) com um relato sobre um incidente que enfrentou no último sábado (1º). A apresentadora contou ter sido picada por um escorpião em sua fazenda, localizada em Botucatu, no interior de São Paulo.



"Que susto, que susto, que susto, digo eu. Rapaz do céu, se soubesse o quanto dói, nunca tinha sido picada por um escorpião, mas é uma dor das mais dolorosas, eu não sou uma pessoa 'fresca' para dor, eu não reclamo muito. Mas olha, que dor", contou a apresentadora.Ana Maria detalhou que o incidente aconteceu enquanto estava em casa assistindo a uma série. "Estava na minha fazenda, mas eu não estava andando descalço pelo mato afora, nada disso, eu estava dentro de casa, à noite, assistindo uma série, levantei para ir ao banheiro e tudo arrumadinho, limpinho, enceradinho, e eu o encontrei no meio do meu caminho, estava descalça".No programa, Ana Maria conversou com Dr. Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, que esclareceu dúvidas sobre a necessidade do uso do soro antiescorpiônico. A infectologista Fan Hui Wen também participou da discussão e explicou como são produzidos os soros e as vacinas utilizadas em casos de picada.A apresentadora aproveitou o episódio para alertar sobre formas de prevenção contra escorpiões. Dentre as medidas recomendadas estão manter os ambientes limpos, vedar ralos e frestas e evitar o acúmulo de entulho, que pode servir de abrigo para esses animais.