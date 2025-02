Amabylle Eiroa volta a alfinetar Graciele Lacerda - Reprodução Internet

Amabylle Eiroa volta a alfinetar Graciele Lacerda Reprodução Internet

Publicado 03/02/2025 15:03 | Atualizado 03/02/2025 15:18

Rio - Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, criticou publicamente Graciele Lacerda. A influenciadora compartilhou um vídeo exibindo detalhes do quarto de Clara, filha de Zezé Di Camargo, e mostrou uma foto de Igor ao lado das irmãs Camilla e Wanessa Camargo na decoração. A arquiteta não gostou e fez um desabafo nas redes sociais.



"Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas o afronto dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal”, escreveu Amabylle nos Stories do Instagram.Ela também mencionou as ações judiciais movidas por Graciele contra Igor. “Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta prejudicá-lo”, afirmou. Amabylle destacou que a intenção por trás da foto foi o que mais a incomodou. "O problema não é a foto em si e, sim, a intenção de exibir a foto dele como se tudo estivesse bem, ignorando o fato de que ela está processando o Igor", disse.A relação conturbada entre Amabylle e Graciele começou quando a arquiteta revelou que a influenciadora administrava um perfil falso no Instagram para atacar a família Camargo. O caso foi parar na Justiça e, em agosto do ano passado, Igor e Amabylle venceram uma ação contra Graciele, que usava um perfil com o nome de Priscila Dantas."Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos", declarou Amabylle na época.