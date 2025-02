Milton Nascimento perde Grammy para Samara Joy e provoca revolta entre internautas - Reprodução / Instagram

Milton Nascimento perde Grammy para Samara Joy e provoca revolta entre internautasReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 08:02

Rio - O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, perdeu o Grammy de Melhor Álbum de Jazz Vocal, na noite deste domingo (2), com o disco "Milton + Esperanza", em parceria com a cantora norte-americana Esperanza Spalding. O anúncio foi feito na cerimônia em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A vencedora da categoria foi Samara Joy, a mesma cantora que superou Anitta e levou o prêmio de Artista Revelação em 2023. O artista brasileiro foi ao evento e posou para cliques no tapete vermelho da premiação. "Já estamos aqui", escreveu Bituca na legenda da publicação no Instagram.

Assento negado para Milton



Na mesma rede social, Esperanza fez um post para dizer que um assento ao artista brasileiro foi negado durante a premiação. "Então, foi recusado a Milton um lugar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. Não estou falando de uma vitória no Grammy… [...] estou falando de uma cadeira física, aqui nesta mesa em que estou sentada. Estou brava por essa lenda viva não ter sido considerada importante o suficiente para sentar entre as pessoas da lista A, ou nas mesas no andar principal. Então, tive de o trazer comigo. Grite se nos vires na TV", revelou a cantora norte-americana. Além disso, ela levou uma placa com a foto do brasileiro que dizia "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui".

Revolta dos internautas



A derrota de Milton e o pronunciamento de Esperanza gerou revolta nos internautas, que "invadiram" os comentários das publicações do Grammy. "Vocês não merecem o Milton Nascimento", disse um usuário das redes sociais. "É o cúmulo o que fizeram com o Milton Nascimento, desrespeito grátis", opinou um brasileiro. "Vocês não merecem nossa música", disparou outra pessoa. "Respeitem o Milton Nascimento", expressou um quarto usuário do Instagram.