De biquíni azul, Sasha Meneghel aproveita dia de piscina - Reprodução / Instagram

De biquíni azul, Sasha Meneghel aproveita dia de piscinaReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2025 08:50

Rio - Sasha Meneghel, de 26 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (2), para mostrar que aproveitou um momento de descanso. A modelo e estilista publicou um compilado de fotos relaxando em uma piscina.

"Dias de sol", escreveu a filha de Xuxa Meneghel na legenda da publicação. Na sequência de registros, ela posa para cliques vestindo um biquíni azul. Além disso, publicou fotos da paisagem paradisíaca com vista para o mar.

Internautas não economizaram nos elogios. "Deusa mais linda", comentou um fã. "Meu Deus, maravilhosa", disse outra pessoa. "Elegância em primeiro lugar", expressou uma terceira usuária do Instagram.

Sasha fez a publicação um dia depois de prestigiar o aniversário de 23 anos do ator João Guilherme , neste sábado (1). O artista escolheu a Fazenda Talismã, do seu pai, Leonardo, para comemorar com amigos e familiares. A estilista foi acompanhada do marido, o cantor João Lucas. A atriz Bruna Marquezine, do aniversariante, também esteve presente.