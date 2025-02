Bruna Marquezine e João Guilherme - Reprodução/Instagram

Rio - No último sábado, 1, o ator João Guilherme celebrou seu aniversário de 23 anos na Fazenda Talismã, propriedade da família, cercado por amigos e familiares. A celebração ainda ganhou um toque especial com a presença da namorada, Bruna Marquezine, que teve seu primeiro encontro com a família do ator.



Além da atriz, a comemoração contou com a presença de diversas personalidades, como Sasha Meneghel, João Lucas, Ya Burihan e Kaique, que se reuniram com a família de João Guilherme para festejar seu aniversário. Antes do encontro na Fazenda Talismã, os filhos do cantor Leonardo marcaram presença na gravação do programa 'Sabadou', no SBT, comandado por Virginia Fonseca.



Na madrugada, João ainda foi surpreendido pela madrasta, Poliana Rocha, com um bolo e um animado parabéns. A celebração ainda contou com a clássica brincadeira do "Com quem será?". O ator, que namora Bruna Marquezine, se divertiu com o momento. No entanto, o vídeo gravado por sua irmã, Jéssica Costa, acabou antes de revelarem o nome citado.

