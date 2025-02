Camila Pitanga - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2025 12:42

Rio - No último sábado (1º), a atriz Camila Pitanga agitou as redes sociais ao antecipar o tradicional 'TBT' em seu perfil no Instagram. Aos 47 anos de idade, ela resgatou uma foto de quando tinha cerca de 20 anos, exibindo um sorriso radiante em um dia de praia.



"Iniciando fevereiro com essa foto diretamente do túnel do tempo! Recebi esse registro e amei tanto… Eu tinha cerca de 20 anos… O tempo voa né, gente? Curtiram a 'Camilinha'?", disse a artista na legenda da publicação.



Nos comentários, fãs e seguidores ficaram encantados. "Mesma carinha", analisou uma internauta. "Sempre um escândalo de linda!", elogiou outra. "Mudou nada. Essa foto é de ontem", brincou mais uma.