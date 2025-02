Irmã de Lexa é rainha de bateria da Unidos de Bangu - Anderson Borde/AgNews

Publicado 02/02/2025 21:34

Rio - Wenny, rainha da bateria da Unidos de Bangu, fez uma homenagem para a irmã, Lexa, no ensaio técnico deste domingo (02) na Marquês de Sapucaí. À espera da primeira filha com Ricardo Vianna, a cantora foi internada no dia 20 de janeiro devido um quadro de pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação.

A jovem apostou em um look nas cores vermelho e laranja, e surgiu carregando um coração com o nome da irmã e da sobrinha. "Meu coração está em vocês, minha irmã Lexa e minha sobrinha Sofia. Ao terminar o ensaio técnico sigo para o hospital para ficar com vocês, amores da minha vida. Creio firmemente em Deus e logo sairemos vitoriosos desse momento delicado que nossa família está passando", escreveu nas redes sociais.

Por conta do problema de saúde, Lexa teve seu bloco cancelado no Carnaval 2025 e não vai desfilar na Unidos da Tijuca, escola de samba em que é rainha de bateria.