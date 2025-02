Kanye West e Bianca Censori - AFP

Kanye West e Bianca CensoriAFP

Publicado 02/02/2025 22:23 | Atualizado 02/02/2025 22:32

Rio - Mulher do rapper Kanye West, Bianca Censori surpreendeu, neste domingo, ao mostrar as partes íntimas no tapete vermelho do Grammy 2025. A designer australiana surgiu na premiação de música estadunidense com um vestido completamente transparente. Segundo o site Entertainment Tonight, após a sessão de fotos, o casal teria sido expulso da cerimônia.

fotogaleria O casal posava para os cliques dos fotógrafos quando Bianca virou de costas, retirou o sobretudo preto e mostrou o vestido feito com um tecido em que aparecia todo o corpo dela nu.

A roupa de Bianca Censori não agradou quem acompanhavam a premiação. "Ela sendo o próprio 'não tem roupa, vai pelada'", comentou um internauta. "A mulher do Kanye se odeia tanto assim de servir de chaveiro pra ele só pra alimentar os fetiches dele andando pelada por aí?", criticou outro. "Eu não sabia q podia ir pelada no Grammy", disse um terceiro.

a mulher do kanye se odeia tanto assim de servir de chaveiro pra ele só pra alimentar os fetiches dele andando pelada por aí? — alice (@comunistayIor) February 2, 2025