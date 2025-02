Kevinho - Reprodução do Instagram

KevinhoReprodução do Instagram

Publicado 04/02/2025 07:31

Rio - Kevinho, de 26 anos, foi parar no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na madrugada desta terça-feira (4), depois de sentir fortes dores de cabeça. Na unidade de saúde, o dono dos hits "Olha a Explosão" e "Rabiola" passou por alguns exames e o diagnóstico de dengue foi descartado.

fotogaleria

No Instagram stories, o cantor relatou o que estava sentindo e explicou o sumiço da rede social. "Família, estou 'off' aqui porque estou com muita enxaqueca desde ontem... sentindo enjoo, cabeça pulsando, dor no pescoço, sensibilidade a luz", afirmou o artista.

Momentos depois, ele publicou uma foto em que aparecia no hospital. "Eis a questão: dengue ou enxaqueca?", escreveu ele na legenda da imagem. Kevinho também mostrou que estava sendo medicado enquanto aguardava o resultado dos exames.

Ao retornar para casa, o cantor disse que as dores haviam diminuído e agradeceu o carinho que recebeu dos amigos e fãs. "O resultado do exame de dengue deu negativo, tomei alguns remédios anti-inflamatório na veia para dor de cabeça, porém ainda não passou a dor, diminuiu um pouco... vou tentar descansar agora para ver se melhora. Vou atualizando vocês, obrigado a todos pelas mensagens de carinho, se cuidem".