Jaffar Bambirra e Gabz, de ’Mania de Você’, posam em clima de romance durante passeio de barcoReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 09:52

Rio - Jaffar Bambirra, de 27 anos, compartilhou nas redes sociais registros românticos ao lado de Gabz, de 25, nesta segunda-feira (3). Nos cliques, o casal posa em clima de romance durante um passeio de barco. Eles se conheceram nas gravações da novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você".

"A gente mal sabia, mas já era eu e tu", escreveu o intérprete do personagem Iberê. Nos comentários do post, a atriz, que vive a protagonista Viola na trama, se declarou para o amado. "Te amo, minha coisinha, meu presente. Ainda bem que te tenho pra poder escrever piadas e poesias todo dia". "A gente mal sabia, mas já era eu e tu", escreveu o intérprete do personagem Iberê. Nos comentários do post, a atriz, que vive a protagonista Viola na trama, se declarou para o amado. "Te amo, minha coisinha, meu presente. Ainda bem que te tenho pra poder escrever piadas e poesias todo dia".

Os registros encantaram os internautas. "Amo esse casal", declarou uma pessoa. "Que lindos", opinou uma fã. "O príncipe com a sua princesa", expressou outra pessoa.



O casal assumiu o relacionamento em novembro de 2024 e desde então compartilham declarações nas redes sociais. No entanto, Gabz revelou que eles estão juntos desde o Dia dos Namorados do ano passado.