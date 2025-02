Isabel Veloso é internada às pressas - reprodução Instagram

Publicado 04/02/2025 13:57 | Atualizado 04/02/2025 14:03

Rio - Isabel Veloso, influenciadora digital de 18 anos, foi internada às pressas nesta segunda-feira (3), após sofrer com intensas dores no peito e dificuldades respiratórias. O marido da jovem, Lucas Bordas, compartilhou nas redes sociais a situação alarmante e detalhou os motivos que levaram ao hospital.



No vídeo postado por Lucas, Isabel aparece visivelmente abatida no hospital. Ele usou a legenda "Te amo, gatinha! Vai ficar tudo bem", mostrando o apoio à mulher. Em entrevista ao site da revista "Quem", Lucas explicou o que aconteceu: "Isabel foi encaminhada ontem com urgência ao hospital por conta de fortes dores entre o diafragma e o estômago. Essa dor irradiava até o pulmão, fazendo com que ela ficasse sem respirar", contou.



O marido também mencionou que o estado de saúde de Isabel foi agravado pela falta de liberação de um medicamento crucial para o tratamento. "Por não liberarem o medicamento, por via judicial, o tumor da Isabel se expande rapidamente, causando essas dores e asfixia", afirmou Lucas. A influenciadora luta contra um Linfoma de Hodgkin desde os 15 anos, e o câncer avançou para os pulmões recentemente.



Isabel, que deu à luz seu filho, Arthur, em dezembro de 2024, havia revelado em suas redes sociais a dificuldade em retomar o tratamento devido à falta de aprovação do remédio. Após o nascimento de Arthur, ela enfrentou complicações. “Depois que Arthur nasceu, já fiz dois raios X para ver meu pulmão e o tumor que tenho no mediastino. E assim, não está legal”, compartilhou. A influenciadora relatou ainda que, desde o parto, o estado de saúde piorou com o surgimento de novos nódulos no pulmão esquerdo. "Está realmente difícil. Às vezes, vou falar com vocês e me seguro para não tossir, é difícil para eu falar", comentou Isabel.



Arthur, filho de Isabel e Lucas, nasceu prematuro, com 32 semanas, e precisou ser internado na UTI por 27 dias. O bebê recebeu alta no dia 26 de janeiro, cerca de uma semana antes da internação da mãe.