Karla Sofía Gascón - Reprodução/Instagram

Karla Sofía GascónReprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 13:43

Rio - A Netflix afastou Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", da campanha do filme ao Oscar 2025 após a atriz se envolver em polêmicas sobre a premiação. Segundo uma reportagem do site americano The Hollywood Reporter, além das polêmicas resgatadas nas redes sociais, ela deu entrevistas desastrosas sem o consentimento da Netflix, produtora do filme.

fotogaleria



Nesta reta final do Oscar, Sofía estava escalada para participar do Virtuosos Award, em Santa Barbara, nos Estados Unidos, com a participação de vários outros artistas indicados ao Oscar - incluindo Fernanda Torres - jornalistas e fãs. Devido aos últimos acontecimentos, ela foi cortada do evento. Nesta reta final do Oscar, Sofía estava escalada para participar do Virtuosos Award, em Santa Barbara, nos Estados Unidos, com a participação de vários outros artistas indicados ao Oscar - incluindo Fernanda Torres - jornalistas e fãs. Devido aos últimos acontecimentos, ela foi cortada do evento.

Por conta dos últimos acontecimentos, a divulgação do filme foi prejudicada e a imagem de Karla Gascón foi apagada das peças publicitárias e também dos outdoors em Hollywood. Em uma nova peça publicitária da Netflix, o nome e foto da atriz foram retirados e foi mantida apenas a imagem de Zoe Saldaña.

"Como resultado de seu comportamento, suas chances de ganhar o Oscar de melhor atriz, que eram mistas para começar, foram extintas, e é possível que o mesmo possa ser dito sobre seu futuro no ramo", opinou o editor executivo de cobertura de premiações do The Hollywood Reporter, periódico que há mais de cem anos cobre a indústria do entretenimento americana.

Segundo a publicação, membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas estão com dificuldade em votar em "Emilia Perez", que concorre em 13 categorias, por conta das controvérsias, o que pode favorecer o longa brasileiro "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres também disputa na categoria Melhor Atriz.